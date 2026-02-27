Investigan ataque a balazos contra conductor de plataforma

El ataque ocurrió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Constitución, muy cerca del centro de Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey investigan un atentado con arma de fuego contra un conductor de plataforma, registrado sobre la Avenida Constitución.

El ataque ocurrió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, donde un hombre que circulaba en un carro tipo Jetta disparó contra la camioneta en la que se encontraba la víctima.

A pesar de los impactos de bala en la unidad, el conductor resultó ileso.

En la camioneta tipo Hyundai es visible al menos un impacto de bala localizado encima de una de las llantas.

De acuerdo con los primeros informes, el trabajador padece diabetes. Su jefa lo describió como una persona cuidadosa y aseguró que no está involucrado en hechos delictivos.

En el sitio también se encuentra la dueña de la camioneta afectada, quien espera la llegada de una grúa para el retiro del vehículo.

La zona permanece bajo resguardo policiaco mientras se espera la llegada de elementos de Servicios Periciales para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar el móvil del atentado.