Investigan asalto armado de $4 millones de pesos en San Pedro

Los delincuentes interceptaron a los ocupantes y les arrebataron varias mochilas negras que, presuntamente, contenían alrededor de $4 millones de pesos

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Autoridades del municipio de San Pedro y de la Fiscalía de Nuevo León investigan un violento asalto registrado en la colonia Del Valle, donde cuatro sujetos armados que viajaban en dos motocicletas despojaron de sus pertenencias a dos personas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Tonalá y Río Amacuzac, cuando las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee de color negro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes interceptaron a los ocupantes y les arrebataron varias mochilas negras que, presuntamente, contenía alrededor de un millón de pesos.

Tras cometer el atraco, los cuatro hombres escaparon a bordo de las dos motocicletas. Una de ellas tomó rumbo hacia la avenida Lázaro Cárdenas, mientras que la otra huyó por Río Pantepec.

Elementos de la Policía de San Pedro y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León permanecieron en la zona para recabar evidencias y avanzar con las investigaciones que permitan identificar y localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.