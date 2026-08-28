Investigan asalto armado de $4 millones de pesos en San Pedro

Autoridades del municipio de San Pedro y de la Fiscalía de Nuevo León investigan un violento asalto registrado en la colonia Del Valle, donde cuatro sujetos armados que viajaban en dos motocicletas despojaron de sus pertenencias a dos personas.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Tonalá y Río Amacuzac, cuando las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee de color negro.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes interceptaron a los ocupantes y les arrebataron varias mochilas negras que, presuntamente, contenía alrededor de un millón de pesos.
Tras cometer el atraco, los cuatro hombres escaparon a bordo de las dos motocicletas. Una de ellas tomó rumbo hacia la avenida Lázaro Cárdenas, mientras que la otra huyó por Río Pantepec.
Elementos de la Policía de San Pedro y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León permanecieron en la zona para recabar evidencias y avanzar con las investigaciones que permitan identificar y localizar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.