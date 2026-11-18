Ante la situación, se dio aviso a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar el origen y alcance de la amenaza

Una amenaza de presunta balacera en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina movilizó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Las autoridades fueron alertadas sobre un mensaje amenazante localizado en los baños del plantel, ubicado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en la colonia Bosques de Santa Catarina.

Estudiante encontró el mensaje en el baño de hombres

De acuerdo con las primeras investigaciones, alrededor de las 14:30 horas un estudiante observó un mensaje escrito en los paneles de separación del baño de hombres, ubicado en el primer piso.

Sin embargo, cuando se informó a la directora académica, el personal de intendencia ya había borrado el escrito al considerar que no era de importancia.

Ante la situación, se dio aviso a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar el origen y alcance de la amenaza.