Investigan agresión a mujer en colonia San Bernabé de Monterrey

Elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta la avenida Almazán y la calle Olimpo en la colonia San Bernabé, en donde se entrevistaron con la mujer.

Una mujer que presuntamente fue agredida en una casa de la colonia San Bernabé, fue encontrada afuera de un súper mercado.

La afectada de aproximadamente 25 años de edad, vestía traje secretarial y fue localizada alrededor de las siete de la mañana del lunes.

La mujer presuntamente llegó hasta una tienda ubicada en la avenida Aztlan en su cruce con Olimpo.

Sentada sobre uno de los escalones, un vecino del lugar solicitó el apoyo al número de emergencia 911.

Una unidad de Fuerza Civil arribó al sitio y tras obtener información solicitaron el apoyo de socorristas.

Hasta el momento se ha dado a conocer que la afectada presuntamente fue agredida en un punto de la colonia San Bernabé.

Policías estatales realizaron un despliegue en algunas cuadras de ese sector, pero hasta el momento no han dado a conocer si hay detenidos.