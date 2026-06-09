Investigan a último hombre visto con joven fallecida en Monterrey

El caso salió a la luz cuando vecinos reportaron olores fétidos provenientes de una casa ubicada en la colonia Burócratas Municipales

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven al interior de una vivienda en la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, entre ellas la localización e identificación de un hombre que, según testimonios recabados por los investigadores, fue visto con frecuencia en compañía de la víctima durante los últimos meses y que presuntamente abandonó el inmueble días antes del descubrimiento.

El caso salió a la luz durante la noche del domingo 7 de junio, cuando vecinos reportaron olores fétidos provenientes de una casa ubicada sobre la calle 17 de Diciembre. Tras acudir al lugar e ingresar al domicilio, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer dentro de una de las habitaciones.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Jimena Nallely, de entre 20 y 25 años de edad. Asimismo, trascendió que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, envuelto en una cobija y oculto debajo de una cama, aunque estos detalles no han sido confirmados oficialmente por la autoridad investigadora.

De acuerdo con información obtenida de personas cercanas al inmueble, la joven había habitado el domicilio durante varios años. Inicialmente residió en el lugar junto con su madre, quien posteriormente se trasladó a Estados Unidos. Tiempo después, la mujer regresó a la vivienda y retomó la renta de una habitación, acompañada en un principio por una tía.

Según los testimonios recabados, con el paso del tiempo la tía dejó de ser vista en el domicilio y la joven continuó viviendo sola. Sin embargo, vecinos y propietarios señalaron que desde aproximadamente dos meses atrás era frecuente observar a un hombre ingresando y permaneciendo con ella en la habitación que ocupaba.

Las mismas fuentes indicaron que durante las semanas previas al hallazgo también notaron cambios en la rutina de la mujer, quien aparentemente dejó de salir con la frecuencia habitual para acudir a sus actividades diarias.

La propietaria de la vivienda refirió a las autoridades que la última ocasión en que observó al hombre fue durante la mañana del viernes 5 de junio, cuando presuntamente salió del inmueble llevando una mochila y ya no regresó. Por su parte, el dueño de la propiedad manifestó que la última vez que vio juntos a ambos fue el miércoles 3 de junio.

Fuentes consultadas señalaron que durante las primeras diligencias habrían sido detectados indicios de posibles lesiones en el cuerpo de la joven. No obstante, serán los resultados de la autopsia y demás estudios periciales los que determinen de manera oficial la causa de muerte, así como el tiempo que llevaba sin vida al momento de ser localizada.

Mientras tanto, agentes ministeriales continúan recabando entrevistas y analizando diversos indicios encontrados en la escena con el fin de reconstruir los últimos días de la víctima y determinar si existe alguna relación entre el hombre mencionado en los testimonios y los hechos que son materia de investigación.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias, mientras la carpeta de investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la joven.