Investigan a tres detenidos por robo a negocios en Apodaca

Las autoridades también investigarán a los detenidos por las denuncias de robos en al menos cinco negocios en los que estarían involucrados.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a tres hombres por el presunto delito de narcomenudeo, y una vez que se cotejaron las características de los vehículos en los que se desplazaban, así como sus fisonomías, se estableció que podrían estar relacionados en cinco robos a negocios.

Los detenidos fueron identificados como: Ricardo N. de 26 años; David Alejandro N., de 21 y Mario N., de 27 años de edad.

Los preventivos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por el cruce de la Avenida Jardines de la Primavera y la calle Jardines de la Montaña, en la colonia Jardines de Monterrey, cuando notaron la presencia de los hombres al lado de una camioneta y una motocicleta estacionadas.

Los policías notaron que Ricardo lanzó al piso una bolsa transparente en cuyo interior llevaba droga de la denominada cristal, por lo que fue arrestado, mientras que a sus acompañantes también se les detectó a cada uno varias dosis de la presunta misma droga en las bolsas de sus pantalones.

Una vez que se profundizó en la descripción de los vehículos y por algunos videos de cámaras de seguridad en los que se ven los tres detenidos, se concluyó que existen evidencias de su participación en robos registrados en los últimos dos meses en las colonias Prados de la Cieneguita, Balcones de Santa Rosa, Prados de Santa Rosa, Fundadores y Ébanos Norte.

Los ladrones se les aseguró la camioneta Chevrolet Suburban color arena en la que se movilizaban, así como un esmeril portátil y herramienta varia, y una motocicleta marca Italika color negro, los cuales habrían usado en los cinco robos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, en tanto que las autoridades también los investigarán por las denuncias de robos en los que estarían involucrados.