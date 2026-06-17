Investigan a reclusa por presuntamente balear a adulto mayor

Dulce Guadalupe 'N' presuntamente lesionó de gravedad a un hombre de 65 años, el pasado mes de abril, en la colonia Luis Echeverría, en Monterrey

Una joven de 21 años que ya se encontraba en un Centro de Reinserción Social del estado por diversos delitos recibió una nueva orden de aprehensión al ser señalada como la presunta responsable de atacar con un arma de fuego a un adulto mayor en el municipio de Monterrey.

La imputada fue identificada como Dulce Guadalupe “N”, quien es investigada por hechos ocurridos el pasado 13 de abril, cuando presuntamente lesionó de gravedad a un hombre de 65 años identificado como José Luis.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con un agente del Ministerio Público especializado en homicidios, la agresión ocurrió al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Luis Echeverría.

Las indagatorias establecen que la mujer se acercó a la vivienda bajo el pretexto de solicitar ayuda para pedir un viaje mediante una aplicación desde un teléfono celular. La víctima accedió a brindarle apoyo y, mientras realizaba la solicitud, la presunta agresora habría sacado un arma de fuego corta y le disparó de manera repentina.

Tras la agresión, la mujer huyó corriendo del lugar, mientras que el adulto mayor fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona, quienes lo trasladaron de emergencia a la Clínica 28 del IMSS para recibir atención médica.

El dictamen médico determinó que la víctima sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en el tórax, lesión considerada de las que ponen en riesgo la vida y que requieren más de 15 días para sanar.

Con base en los elementos de prueba recabados durante la investigación, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión en contra de Dulce Guadalupe “N” por su probable participación en los hechos, misma que le fue ejecutada mientras permanecía recluida por otros procesos penales.