Investigan a policía de Galeana por disparar contra ciudadano

Un elemento de la Policía municipal de Galeana se encuentra detenido y en investigación por atacar a balazos a un ciudadano cuando estaba en servicio.
Los hechos se registraron en el ejido Santa Clara de González, al sur de Nuevo León.
El reporte se registró el domingo 5 de abril, alrededor de las 20:54 horas cuando los uniformados recibieron un reporte vía telefónica por una riña familiar.
El policía fue identificado como Sergio Javier, N.N., de 47 años de edad, elemento asignado a seguridad pública de Galeana y quien permanece detenido bajo investigación ante la Fiscalía.
El hombre herido y quien también permanece detenido fue identificado como Sergio Ismael, N.N., de 29 años de edad, quien presentaba dos impactos con orificio de entrada y salida en el abdomen.
Una fuente ligada a las investigaciones señaló que una persona agredió con arma blanca a un policía, que atendía un reporte de vioIencia familiar, sin que el atacante lesionara al uniformado.
El policía Sergio Javier le disparó a Sergio Ismael, quien quedó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital General donde permanece bajo atención médica y custodia por el supuesto ataque contra el oficial.
El policía Sergio Javier también permanece detenido y bajo investigación de agentes ministeriales, en espera de que se determine su situación jurídica.