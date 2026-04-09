Investigan a policía de Galeana por disparar contra ciudadano

El elemento municipal presuntamente respondió tras sufrir un ataque con arma blanca al atender un reporte de riña, en el ejido Santa Clara de González

Un elemento de la Policía municipal de Galeana se encuentra detenido y en investigación por atacar a balazos a un ciudadano cuando estaba en servicio.

Los hechos se registraron en el ejido Santa Clara de González, al sur de Nuevo León.

El reporte se registró el domingo 5 de abril, alrededor de las 20:54 horas cuando los uniformados recibieron un reporte vía telefónica por una riña familiar.

El policía fue identificado como Sergio Javier, N.N., de 47 años de edad, elemento asignado a seguridad pública de Galeana y quien permanece detenido bajo investigación ante la Fiscalía.

El hombre herido y quien también permanece detenido fue identificado como Sergio Ismael, N.N., de 29 años de edad, quien presentaba dos impactos con orificio de entrada y salida en el abdomen.

Una fuente ligada a las investigaciones señaló que una persona agredió con arma blanca a un policía, que atendía un reporte de vioIencia familiar, sin que el atacante lesionara al uniformado.

El policía Sergio Javier le disparó a Sergio Ismael, quien quedó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital General donde permanece bajo atención médica y custodia por el supuesto ataque contra el oficial.

El policía Sergio Javier también permanece detenido y bajo investigación de agentes ministeriales, en espera de que se determine su situación jurídica.