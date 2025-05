Investigan a policía de Escobedo tras muerte de joven

La Fiscalía de Nuevo León informó que ya se investiga a un elemento de la Policía de Escobedo por su presunta participación en el asesinato de un joven en la colonia Privadas del Camino Real.

El uniformado, según se aprecia en videos captados por testigos, atendía el reporte de una riña y abrió fuego después de que le lanzaran un hielera.

La víctima mortal, identificada como Christian Chávez, de 20 años, perdió la vida la madrugada del lunes cuando fue trasladada a recibir atención médica minutos después del episodio.

Familiares exigen investigación y justicia

Al considerar que el disparo del policía fue exceso de fuerza, familiares del joven pidieron un castigo.

“Yo quiero saber qué va a pasar con el elemento, solo pido justicia, que pague lo que hizo, porque no debió haber actuado así”, compartió Christina Ledezma, madre del joven.

La perdida de su hijo, dice, es particularmente más dolorosa por la familia que ahora queda en el desamparo.

“Él deja a su bebé de cuatro años, y además mi nuera está embarazada, tiene cuatro meses”, platica, “ahí viene una princesa que va a tener, esa es la familia que deja”.

Ledezma recuerda que no se enteró de la muerte de Christian sino hasta horas después, ya que fue detenida por los elementos municipales cuando el joven se atrinchero para no ser detenido por la riña.

“Cuando yo quiero entregar a mi hijo, los policías comenzaron a ponerse muy agresivos, a pegarle al portón, manoteaban.

Entonces yo les dije que así no se los iba a entregar, que me aseguraran que se lo iban a llevar bien.

“¿Qué es lo que hacen los policías? Me esposan a mí, pero me bajo de la patrulla porque yo no tenía nada que ver, entonces me meto a la casa y el policía me sacó a empujones”, narra.

Fue durante ese altercado que Christian agredió con el recipiente a los uniformados desde lo alto de su vivienda.

“Cuando me van a subir a la unidad mi hijo ve cómo me traen a empujones y desde el balcón les avienta una hielera, no fueron piedras porque no tengo piedras dentro de mi casa.

“En el video muy claro está que después de que cae la hielera el policía le da un balazo”, recuerda.

La Fiscalía informó que el delito investigado es homicidio por proyectil de arma de fuego, siendo Christian la víctima y el presunto responsable un elemento de la Policía de Escobedo.

Comentarios