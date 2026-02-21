Investigan a pareja por presunto secuestro exprés en Monterrey

Tras una revisión, les encontraron siete envoltorios de plástico con hierba verde con características similares a la mariguana y otras dos bolsas

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Investigación de Monterrey, luego de que presuntamente les encontraran nueve bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana, además de dinero en efectivo.

Ambos también son investigados por su posible participación en otros hechos delictivos.

Detención ocurrió en el centro de Monterrey

La captura de David “N”, de 48 años, y Diana “N”, de 47, se registró en el cruce de las calles José Mariano Jiménez y Jerónimo Treviño, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a la pareja discutiendo al interior de una camioneta color negro, con placas del estado de Michoacán.

Aseguran droga y dinero en efectivo

Tras una revisión, les encontraron siete envoltorios de plástico con hierba verde con características similares a la mariguana y otras dos bolsas al interior de la unidad.

También les aseguraron mil 100 pesos en efectivo y 154 dólares.

Relacionan vehículo con privación ilegal de la libertad

Durante las investigaciones, las autoridades informaron que la camioneta habría sido utilizada para escapar luego de privar de la libertad a una mujer de 52 años, el pasado viernes 13 de febrero.

Presuntamente, dos hombres la obligaron a entregar dinero o joyas y le prometieron una suma de efectivo si los llevaba a un despacho de abogados.

La víctima logró enviar su ubicación en tiempo real a su esposo, lo que permitió que fuera localizada cuando los presuntos responsables la llevaron a un cajero automático para retirar dinero.

Las autoridades continúan con las indagatorias, ya que se presume que los detenidos, quienes residen en Tlaquepaque, podrían estar relacionados con una serie de delitos similares.