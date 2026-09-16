Investigan a mujer por presuntamente quemar con cuchillos a hijo

La mujer fue detenida el 28 de agosto por los delitos de violencia familiar y lesiones, registrados en un domicilio de la colonia Colinas del Sol, en Juárez

Una mujer de 42 años, identificada como Irene N., es investigada por su presunta responsabilidad en una agresión contra su propio hijo, un adolescente de 17 años, a quien habría provocado quemaduras de segundo y tercer grado utilizando cuchillos metálicos que previamente calentaba en la estufa.

De acuerdo con el Ministerio Público, con apoyo de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Colinas del Sol, en el municipio de Juárez, donde Irene N. vivía en compañía del menor.

La mujer fue detenida el pasado 28 de agosto por los delitos de violencia familiar y lesiones. Posteriormente, fue vinculada a proceso, luego de que un juez considerara que existían pruebas suficientes en su contra.

Según la investigación, la agresión habría sido cometida utilizando objetos metálicos del tipo cuchillos, los cuales presuntamente eran calentados previamente en la estufa para después provocar lesiones en distintas partes del cuerpo del adolescente.

Aunque el menor tenía 17 años al momento de denunciar los hechos, la investigación establece que este tipo de agresiones habrían comenzado cuando tenía 15 años.

Irene N. permanece recluida en un Centro de Reinserción Social, mientras que el juez estableció un plazo de un mes para que se lleven a cabo las investigaciones complementarias y se determine su situación jurídica.