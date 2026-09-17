Investigan a madre tras muerte de bebé de 11 meses en Zuazua

De acuerdo con los primeros informes, la bebé habría sufrido una caída y posteriormente fue trasladada a una clínica para recibir atención médica

Autoridades investigan por el presunto delito de resistencia a particulares a la madre de una bebé de 11 meses, quien falleció luego de sufrir, presuntamente, una caída en el municipio de Zuazua.

Bebé habría sufrido una caída en una vivienda

Los hechos se registraron el pasado 11 de septiembre en un domicilio ubicado sobre la calle Alamedilla, en la colonia Valle de Santa Elena, donde la menor, identificada como Yuridia Enríquez Vicente, se encontraba con familiares.

De acuerdo con los primeros informes, la bebé habría sufrido una caída y posteriormente fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.

Menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil

Debido a la gravedad de su estado, fue llevada al Hospital Materno Infantil, ubicado en el municipio de Guadalupe.

La menor presentaba un golpe en la cabeza que, según las primeras versiones, habría sido provocado por la supuesta caída.

Con información de Marisol Gómez......