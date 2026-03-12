Investigan a joven por al menos 18 robos a tiendas en Monterrey

Tras verificar su identidad, las autoridades informaron que el detenido es investigado como presunto responsable de al menos 18 robos con violencia

Un joven de 21 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le encontraran seis bolsas con marihuana. Además, las autoridades lo investigan por su posible participación en al menos 18 robos con violencia a tiendas de conveniencia.

La detención de Rubén “L” se registró en el cruce de las calles Madero y Moisés Sáenz, en la colonia Mitras Centro.

De acuerdo con el reporte policial, oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia en el sector cuando observaron una camioneta Ford Ranger color negro, que obstruía parcialmente la vialidad.

Durante la inspección, los policías localizaron dos bolsas de plástico con marihuana en el portavasos del vehículo. Además, al revisar al conductor le encontraron otros cuatro envoltorios con la misma sustancia.

Tras verificar su identidad, las autoridades informaron que el detenido es investigado como presunto responsable de al menos 18 robos con violencia cometidos el año pasado en tiendas de conveniencia, además de dos más registrados en lo que va de 2026.

Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra un robo ocurrido el 3 de marzo del año pasado en una tienda ubicada en el sector Barrio del Prado, en Ciudad Solidaridad, así como otro el 20 de ese mismo mes en Cumbres San Agustín. También se le relaciona con robos cometidos el 29 de marzo y el 12 de abril en un negocio del Barrio San Luis.

Otro de los ilícitos habría ocurrido el 20 de marzo en la colonia Las Lomas, en el municipio de García.

Asimismo, el pasado 12 de febrero de 2026 presuntamente cometió un asalto en una tienda ubicada en avenida Chapultepec, entre Novena y Décima Zona, donde habría utilizado un arma blanca.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.