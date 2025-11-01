Investigan a hombre por robos a tiendas de conveniencia

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes

Con seis asaltos cometidos a tiendas de auto servicio, un sujeto fue capturado portando droga por policías de Monterrey

José Antonio, de 26 años de edad fue interceptado en el cruce de las calles 20 de noviembre y Guadalupe Victoria en el predio 10 de Marzo

Se estableció que el inculpado fue interceptado por elementos de la policía de Monterrey por actitud sospechosa.

Al ser detenido, los oficiales le encontraron. 10 bolsas con marihuana, las cuales pretendía comercializar entre viciosos del sector.

Además, el detenido presuntamente cometió seis robos con violencia en diferentes tiendas de conveniencia en la ciudad.

Entre los atracos se encuentra el cometido el pasado 17 de septiembre en la colonia Talleres.

Está toda fue asaltada en tres ocasiones por el mismo sujeto.

Otro de los atracos está el del negocio localizado en Espinoza y Venustiano Carranza.

Ahora el inculpado se encuentra a disposición del Ministerio Público.