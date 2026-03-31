Investigan a hombre por robo de autopartes en Monterrey

Elementos municipales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un hombre en actitud sospechosa a bordo de un vehículo Ford Fiesta en color negro

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido en posesión de presunta droga en la colonia Paseo de Cumbres; además, es investigado por su posible participación en el robo de autopartes en distintos puntos de la ciudad.

El detenido fue identificado como Jesús O., de 41 años de edad, cuya captura se registró alrededor de las en el cruce de Paseo de Cumbres y avenida Lincoln, al norponiente de la capital regia.

De acuerdo con el reporte, elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron a un hombre en actitud sospechosa a bordo de un vehículo Ford Fiesta en color negro, con placas de circulación RPG-840-B.

Tras marcarle el alto para una inspección, los oficiales observaron en el interior del automóvil dos baterías para vehículo, así como diversas herramientas, entre ellas pinzas de acero, un desarmador y una llave metálica.

Al ser cuestionado sobre la procedencia de los objetos, el hombre no pudo acreditar su legal posesión. Durante una revisión corporal, los policías le encontraron cinco envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Ante estos hechos, Jesús O. fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.