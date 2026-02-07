Investigan a hombre por robo a negocio de playeras en Monterrey

El sospechoso fue captado cuando escapaba en una bicicleta, luego de cometer un robo el pasado 23 de enero. Según los afectados, se apoderó de 170 mil pesos

Fernando Guadalupe, de 47 años de edad, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras presuntamente ser sorprendido en posesión de droga tipo cristal; además, es investigado por su posible participación en robos a negocios del primer cuadro de la ciudad.

La detención se registró en el cruce de las calles José Mariano Jiménez e Isaac Garza, en el centro de Monterrey, donde elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales observaron al hombre desplazándose a bordo de una bicicleta, quien al notar la presencia de la patrulla adoptó una actitud evasiva, por lo que le marcaron el alto para una revisión preventiva.

Durante la inspección, los uniformados encontraron en una mochila diversa herramienta, así como ocho envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Posteriormente, al continuar con las indagatorias, se informó que el detenido presuntamente estaría relacionado con robos a negocios en la zona centro.

Entre ellos, uno ocurrido el pasado 23 de enero en la tienda “Outlet de Playeras”, ubicada en el cruce de Colón y Juan Méndez, de donde, según los afectados, se habrían apoderado de aproximadamente 170 mil pesos en efectivo.

De manera preliminar, se presume que la herramienta localizada era utilizada para forzar puertas de establecimientos, por lo que las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad en otros hechos similares.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación legal y el posible móvil de los delitos.