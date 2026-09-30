Investigan a estudiante intoxicado en Montemorelos por una gomita

Heriberto Reyes jefe de la región número 5 con sede en Montemorelos señaló que se investiga a fondo para ver qué fue lo que sucedió.

Autoridad de la Secretaría de Educación Pública investigan la presunta intoxicación de una estudiante de secundaria tras ingerir gomita que contenía marihuana.

De acuerdo a los primeros reportes señalaron que los acontecimientos se registraron en la escuela secundaria número dos Antonio de la Garza García en el turno matutino.

Señalaron que la investigación es hacia el interior del plantel educativo fue reportaron que la menor se encontraba bajo los aparentes efectos de alguna sustancia tóxica.

En la investigación presumen que habría ingerido la gomita que contenía marihuana.

Heriberto Reyes jefe de la región número 5 con sede en Montemorelos señaló que se investiga a fondo para ver qué fue lo que sucedió.

Indicó que fue el reporte por parte de la inspectora quien alertó luego que maestros se percataron de lo sucedido.