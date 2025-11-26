Investigan a detenidos por homicidio de pareja en San Nicolás

Se presume que están relacionados con el homicidio de una pareja de esposos a una cuadras del sitio en la colonia Vicente Guerrero.

Durante un operativo, cuatro sujetos presuntamente relacionados con el asesinato de una pareja en la colonia Vicente Guerrero fueron detenidos en San Nicolás.

Los sospechosos fueron sorprendidos cuando escandalizaban en un domicilio ubicado en la calle Salinas Cruz, muy cerca del lugar del asesinato.

Luis Gerardo, de 24 años “El Peña”; Dairon Azael “El Dairon, estudiante de secundaria, de 18; Miguel Ángel, de 23, originario de Puebla y Edgar Alejandro, estudios de Preparatoria, fueron capturados a las 12:30 horas del lunes por policías municipales.

Los cuatro detenidos presuntamente son investigados por su participación en el asesinato de una pareja en el cruce de la Calles Monte Alban y Río Taquechi.

Al ser interceptados intentaron darse a la fuga, pero fueron copados y capturados.

Uno de los sujetos portaba una pistola escuadra calibre nueve milímetros que está siendo comparada con los casquillos encontrados en el lugar del asesinato.

Durante el arresto, la policía les aseguró varios teléfonos celulares, 24 bolsas con droga y otros objetos.

Cada uno de ellos fue trasladado a las instalaciones de la policía y ente el

Ministerio Público.