Localizan sin vida a una mujer en un departamento de Mitras Norte; investigan si un joven detenido está relacionado con el caso.

La muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado al interior de un departamento en la colonia Mitras Norte abrió una investigación para determinar si un joven detenido por la Policía de Monterrey estaría relacionado con el crimen.

El caso salió a la luz luego de que familiares de Esmeralda, de 38 años, reportaran su desaparición y proporcionaran a las autoridades información que permitió ubicar un domicilio en la calle Río Papagayos, en la colonia Mitras Norte.

Con esos datos, agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realizaron un cateo en un edificio de departamentos ubicado entre las calles Amozoc y Rodrigo Gómez, donde encontraron el cuerpo sin vida de una mujer.

De manera preliminar, se presume que podría tratarse de Esmeralda, quien había sido reportada como desaparecida en Santa Catarina el pasado martes 24 de noviembre.

De acuerdo con los testimonios de sus familiares, la mujer había acudido a un bar en el municipio de Guadalupe, acompañada de unas amigas, donde también se encontraban dos hombres. Posteriormente, Esmeralda se retiró del establecimiento con uno de ellos, quien regresó solo al lugar.

A partir de estos antecedentes, las autoridades investigan si el hombre que acompañó a la mujer tiene relación con el joven que fue detenido por policías municipales y si este último podría estar involucrado en el fallecimiento.

Se trata de Jorge David “N”, de 22 años, quien fue capturado alrededor de las 19:00 horas en el cruce de Rodrigo Gómez y Papagayo, en la colonia Central, luego de que oficiales lo sorprendieran escandalizando en la vía pública.

Al realizarle una inspección, los uniformados le encontraron 12 bolsas con una sustancia sólida con características similares al cristal.

Al verificar sus datos, descubrieron que contaba con una orden de aprehensión vigente en Tabasco por el presunto homicidio de su padre, ocurrido el pasado 15 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones de aquella entidad, el joven habría asesinado a cuchilladas a su progenitor mientras dormía para robarle 180 mil pesos, dinero que presuntamente utilizaría para comprar droga.

Además, cuenta con otra orden de aprehensión por lesiones dolosas, derivada de una agresión contra su esposa en 2024.

Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado que Jorge David esté relacionado con la muerte de Esmeralda ni ha informado si existen elementos para investigarlo formalmente por feminicidio.