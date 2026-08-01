Investigan a detenido por abuso sexual y robo en Monterrey

Al intentar tranquilizarlo, el sospechoso reaccionó de forma agresiva y se lanzó contra los uniformados, por lo que fue sometido y detenido

Un joven de 24 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente agredir a un oficial durante una intervención en el municipio de Santa Catarina. Además, es investigado por su probable participación en un robo con violencia y abuso sexual cometido contra una mujer de la tercera edad en el centro de Monterrey.

La captura de Pedro "N" se realizó en el cruce de las calles La Paz y Tabaco, en la colonia Zimix Sector Leones, cuando policías de investigación de Monterrey realizaban una diligencia y observaron al hombre alterando el orden público.

Al intentar tranquilizarlo, el sospechoso reaccionó de forma agresiva y se lanzó contra los uniformados, por lo que fue sometido y detenido.

Lo investigan por una agresión contra una adulta mayor

Durante las investigaciones, las autoridades determinaron que el detenido coincide con las características físicas y la vestimenta del presunto responsable de un robo ocurrido el pasado martes en una vivienda ubicada en las calles Vallarta, entre 5 y 15 de Mayo, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al domicilio, donde sorprendió a la propietaria, una adulta mayor, a quien presuntamente golpeó, abusó sexualmente y despojó de seis mil pesos en efectivo, un teléfono celular Samsung y una cadena de oro.

Cámaras del C4 siguieron su recorrido

Posteriormente, escapó del lugar, cambió parte de su ropa y abordó un camión urbano, acciones que fueron seguidas mediante las cámaras de videovigilancia del C4.

Pedro "N" quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en estos hechos y definir su situación jurídica.