Investigan a cuatro detenidos en García por robos carreteros

Los detenidos fueron identificados como Erik Alberto “N”, de 26 años; Iván “N”, de 30; Cristóbal “N”, de 20, y Rubén “N”, de 27 años

Cuatro hombres detenidos por elementos de Fuerza Civil en el municipio de García, por su presunta participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, son investigados por su posible relación con robos carreteros, principalmente en la carretera Saltillo-Monterrey, confirmó el vicefiscal Alejandro Carlín Balboa.

“Los pusieron a disposición por el delito de narcomenudeo toda vez que le fue encontrada diversa droga en referencia que tiene relación probablemente con algunos robos de carretera, lo cual se va a llevar a cabo la investigación correspondiente”, dijo Carlín Balboa.

Los detenidos fueron identificados como Erik Alberto “N”, de 26 años; Iván “N”, de 30; Cristóbal “N”, de 20, y Rubén “N”, de 27 años.

Detención ocurrió a la altura del kilómetro 53

La captura se registró a la altura del kilómetro 53, donde elementos de la División de Caminos detectaron un automóvil Volkswagen Jetta rojo que presuntamente invadía de manera reiterada los carriles de circulación, poniendo en riesgo a otros automovilistas.

Ante esta situación, los policías estatales les marcaron el alto para revisar la unidad. Al aproximarse al vehículo, observaron varios envoltorios con características de narcóticos en la consola central, por lo que procedieron a inspeccionar el automóvil y a sus ocupantes.

Indagarán posible participación en robos carreteros

Las autoridades deberán establecer la posible participación de los detenidos en estos hechos mediante las indagatorias correspondientes.