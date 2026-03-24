Investigan a conductor por percance donde fallece 'Shamuko'

El automovilista fue detenido por elementos de Tránsito de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público como parte de las indagatorias

Aunque trascendió que se había fugado, fue detenido el conductor involucrado en el accidente que provocó la muerte del ciclista Alberto “Shamuko” Villareal y que dejó lesionado a otro deportista en Morones Prieto.

Identificado como Miguel Ángel, de 57 años, el automovilista se detuvo metros más adelante de donde habría impactado a los dos hombres.

Fue el domingo a las 8:30 de la mañana cuando, de acuerdo con las investigaciones iniciales, una de las victimas del percance perdió el control de su bicicleta mientras circulaba en grupo por los carriles confinados para hacer ejercicio.

Descontrolado se proyectó contra su compañero y ambos salieron disparados fuera de los conos delimitantes, sobre la circulación ordinaria de vehículos automotores.

Al momento en que cayeron sobre la carpeta asfáltica iba pasando una camioneta que terminó embistiendo a uno de los deportistas.

El conductor de la unidad, contrario a lo que informó Protección Civil municipal y estatal, paró la marcha a una corta distancia, a la altura de la calle Carmelita.

Iba manejando una camioneta Mazda CX5 que quedó con huellas del impacto en la parte izquierda del cofre.

Como parte de las indagatorias para deslindar responsabilidades, el automovilista fue detenido por elementos de Tránsito de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público.