Investigan a banda por robos millonarios en notarías en San Pedro

Analiza la Fiscalía denuncias presentadas y los indicios para determinar si los distintos robos fueron cometidos por los mismos responsables

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la posible operación de una banda dedicada al robo en notarías y negocios en el municipio de San Pedro Garza García, luego de registrarse varios casos similares en los últimos días.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que las autoridades ya siguen una línea de investigación relacionada con un grupo delictivo que estaría detrás de estos hechos.

“Está en etapa de investigación… Se acaba de tener una banda precisamente que afectaba a algunas notarías y algunos negocios”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre los robos reportados en ese municipio.

De acuerdo con el fiscal, la Fiscalía analiza las denuncias presentadas y los indicios obtenidos en cada caso, con el objetivo de determinar si los distintos robos registrados fueron cometidos por los mismos responsables.

Los hechos han generado preocupación entre el sector notarial y comercial de San Pedro, debido a que las notarías resguardan documentación legal y valores, lo que las convierte en un objetivo atractivo para la delincuencia.

Flores Saldívar señaló que las investigaciones continúan en curso, por lo que las autoridades trabajan para identificar a los responsables y establecer si se trata de una misma banda que ha estado operando en distintos puntos del municipio.

La Fiscalía reiteró que el caso se encuentra en proceso de integración de la carpeta de investigación, por lo que no se descartan nuevas líneas conforme avance el análisis de evidencias.