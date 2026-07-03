Investigadores de la UANL analizan grieta en Galeana

Tras las evaluaciones técnicas correspondientes, el equipo de expertos descartó categóricamente cualquier vínculo de esta oquedad

Tras los reportes de pobladores sobre una grieta de 100 metros de longitud y varios metros de profundidad, especialistas e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Tierra realizaron este miércoles una inspección técnica en la comunidad Catarino Rodríguez, en Galeana, Nuevo León, con el objetivo de evaluar las condiciones y estabilidad del terreno, donde descartaron riesgos.

“Es importante destacar que, en este momento, la grieta no representa riesgo alguno para los pobladores ni para la cercana carretera federal 57”, informó la facultad.

Especialistas realizan inspección técnica en la comunidad Catarino Rodríguez

En el sitio, donde se había reportado la presencia de una grieta de aproximadamente 100 metros de longitud y varios metros de profundidad, los especialistas llevaron a cabo un análisis detallado de las condiciones del terreno.

Los doctores Juan Carlos Montalvo Arrieta, Ignacio Navarro de León, Jorge Alán Salinas Jasso y Juan Alonso Ramírez Fernández constataron que la grieta no es reciente y que, muy probablemente, su origen se relaciona de manera directa con la extracción de agua subterránea para fines agrícolas en la zona.

“Constataron que la grieta no es reciente y que, muy probablemente, su origen se relaciona con la extracción de agua subterránea para fines agrícolas”, informó la Facultad.

Asimismo, se descartó cualquier vínculo con la recientemente descubierta Falla Santo Domingo, así como con los incendios subterráneos de las turberas antiguas del Paleolago del Potosí.

Tras las evaluaciones técnicas correspondientes, el equipo de expertos descartó categóricamente cualquier vínculo de esta oquedad con la recientemente descubierta Falla Santo Domingo, así como con los incendios subterráneos de las turberas antiguas del Paleolago del Potosí, hipótesis que habían generado incertidumbre entre los habitantes.

Autoridades académicas llaman a la calma y mantendrán monitoreo

Finalmente, los investigadores universitarios enfatizaron que es importante destacar que, en este momento, la grieta no representa riesgo alguno para los pobladores de la comunidad ni para la infraestructura de la cercana carretera federal 57, por lo que llamaron a la calma a la población local mientras se mantiene el monitoreo de la región geológica.