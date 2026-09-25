Investiga San Pedro a policías por exigir seguro a ciclistas

La Secretaría de Seguridad Pública abrió una indagatoria tras la exigencia de una póliza a un grupo de unos 50 ciclistas durante un recorrido en Valle Oriente

Tras la polémica generada por elementos de la Policía de San Pedro, quienes exigieron a un grupo de unos 50 ciclistas contar con una póliza de seguro para dejarlos transitar en Valle Oriente, la Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que ya inició una investigación interna sobre el caso.

El incidente ocurrió la noche del miércoles en el cruce de las avenidas Rufino Tamayo y Eugenio Garza Lagüera, cerca del Parque Rufino Tamayo. De acuerdo con la corporación, la intervención se originó tras el reporte de un automovilista sobre un contingente que cruzaba intempestivamente frente a los vehículos, creando situaciones de riesgo.

Sin embargo, la actuación de los uniformados derivó en una polémica cuando los deportistas denunciaron la exigencia del seguro para sus bicicletas.

“Si usted pregunta a lo que son los instalaciones al área de movilidad, le van a decir que los vehículos con ruedas, que son también las bicicletas, deben estar asegurados. ¿Alguno de ustedes trae lo que es seguro para sus bicicletas? No, también se ha pedido para sus bicicletas. Bueno, ustedes lo pueden ir a corroborar allá”, indicó uno de los policías durante el encuentro con los ciclistas, en un video que circuló en la red.

Respecto a la solicitud de una póliza de seguro para las bicicletas, la propia Secretaría informó que realizará una indagatoria interna.

“Sobre la presunta solicitud de un seguro por parte de los elementos, la Secretaría realizará una indagatoria interna para esclarecer los hechos y determinar los motivos de dicha solicitud”, informó el municipio de San Pedro.

La dependencia señaló que los elementos marcaron el alto al grupo, integrado por aproximadamente 50 ciclistas, con el objetivo de prevenir un accidente y preservar la seguridad de los propios ciclistas, peatones y automovilistas que circulaban por la zona.

“Asimismo, cuando se trata de grupos numerosos de ciclistas que realizan entrenamientos o recorridos por la vía pública, es necesario contar con la autorización correspondiente y con las medidas de seguridad y abanderamiento que permitan realizar estas actividades de manera ordenada y segura para todos”, agregaron las autoridades municipales.

La Secretaría señaló que los ciclistas, al igual que el resto de los usuarios de la vía pública, deben respetar los reglamentos municipales, así como los señalamientos y semáforos.

La administración también precisó que cuando se trata de grupos numerosos de ciclistas que realizan entrenamientos o recorridos por la vía pública, deben contar con la autorización correspondiente y con las medidas de seguridad y abanderamiento necesarias para realizar estas actividades de manera ordenada.