Investiga presunto plagio de dos hombres en Juárez

Policías locales resguardaron un domicilio en el municipio de Juárez mientras personal de la Fiscalía realiza las primeras indagatorias del caso.

Un presunto caso de privación ilegal de la libertad de dos hombres provocó la movilización de elementos de seguridad y agentes ministeriales en la colonia La Trinidad, en el municipio de Juárez.

Los hechos fueron reportados minutos antes del mediodía, por lo que elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado se trasladaron hasta la calle La Trinidad.

Diligencias e investigación en el lugar

Los investigadores acudieron al domicilio marcado con el número 948, donde entrevistaron a los habitantes del inmueble, quienes presuntamente serían familiares de las víctimas. Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal permanecieron resguardando el exterior de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de los dos hombres ni sobre la última ocasión en que fueron vistos.

De manera extraoficial, trascendió que ambos se dedicarían a realizar trabajos de mudanzas y que su presunta desaparición habría comenzado luego de recibir una llamada telefónica. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía proporcione más información sobre el caso y las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.