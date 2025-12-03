Investiga Fiscalía venta de pirotecnia en redes

Luis Enrique Orozco, vicefiscal, detalló este martes que la autoridad estatal inició con la recolección de evidencia para ponerla a disposición de la FGR

Pese a advertir limitaciones por ser un delito de jurisdicción federal, la Fiscalía de Nuevo León ya investiga la venta de pirotecnia que en redes sociales presuntamente orquestaba Pedro Macías, responsable de la vivienda que estalló el viernes en Pesquería por almacenar explosivos.

El lunes, Info 7 reveló que el modus operandi del sospechoso era ofertar en Facebook al menos 82 tipos diferentes de artefactos con pólvora.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal, detalló este martes que la autoridad estatal inició con la recolección de evidencia digital para ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República.

Agregó que será el órgano federal quien formalmente deba profundizar en las indagatorias y perseguir el delito.

“La Fiscalía ordenó un análisis en redes sociales, puesto que existe información en el sentido de que la persona que albergaba estos artificios también los vendía por redes sociales”, dijo. “Eso es parte del diálogo que se tuvo hoy (martes) con personal de la delegación estatal (de la FGR) para que, si ellos lo estiman, asuman conocimiento de este evento y hagan las tareas que les corresponde”.

Cuestionado durante rueda de prensa sobre la proliferación de comerciantes de pólvora que ofrecen sus ilegales productos por internet, Orozco declaró que la Fiscalía local se limitará a actuar únicamente por el caso ocurrido en Pesquería.

“No es competencia, la Ley General de Explosivos y Armas de Fuego es una ley cuyas violaciones compete a la Fiscalía General de la República”, argumentó.

Pedro Macías, quien falleció durante la tragedia, publicaba su vendimia desde al menos diciembre de 2021, y su negocio no es un caso aislado, pues según documentó este medio, basta con unos minutos en redes sociales para encontrar cientos de ofertas del ilegal producto.

Como común denominador, en cada perfil se encuentran fotografías de la pirotecnia almacenada en domicilios sin ningún tipo de medida a la vista.

Y alcalde no informa sobre denuncias previas

Por otro lado, a pregunta expresa sobre antecedentes de denuncias por el almacenamiento de la pirotecnia en la colonia Los Olmos, el vicefiscal reveló que ninguna autoridades ha respondido.

De manera directa, señaló al ayuntamiento de Pesquería de todavía no aclarar si hubo o no antecedentes en el caso.