Investiga Fiscalía ruta del dinero de Proyectos 9

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar cuál fue la ruta que siguieron los recursos relacionados con Proyectos 9

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar cuál fue la ruta que siguieron los recursos relacionados con Proyectos 9, informó el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldivar.

El funcionario aclaró que, contrario a lo señalado por algunas de las víctimas al término de la reunión sostenida el pasado 19 de agosto, durante el encuentro no se hizo referencia a personas específicas ni se señaló directamente a otros posibles implicados con nombre y apellido.

“Lo que se comentó en esa ocasión (última reunión de la fiscalía con los afectados) es que se está investigando la ruta del dinero, eso es lo que se está investigando. No tiene nombres de persona en particular, se está viendo cómo ingresaron los ingresos a la empresa y de ahí a dónde se disiparon. Nada tiene que ver con personas en particular y las investigaciones para hacerlas en forma objetiva deben ser en esa forma”, precisó Flores Saldivar.

El fiscal explicó que las indagatorias se concentran en reconstruir el movimiento de los recursos, desde su ingreso a la empresa hasta el destino que posteriormente tuvieron, sin establecer señalamientos contra personas determinadas.

“La declaración que dio la jefa de grupo, la señora Liliana, no es lo que se habló precisamente en esa junta. Sí es necesario decir que en su momento tienen derecho a saber el estado actual de las carpetas y las labores de investigación que se realizan. No son todas correctas, como lo menciona ella, pero pues sí, es información sensible que debemos conservar nosotros en secrecía”, agregó.

Flores Saldivar reiteró que las investigaciones deben desarrollarse de manera objetiva y con reserva, al tratarse de información sensible relacionada con las carpetas de investigación.