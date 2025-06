Investiga Fiscalía presunto atraco a influencer de San Pedro

“Estoy bien, mi mujer está bien, nuestro bebé está bien, que es lo más importante; haber visto cómo le ponían un arma a nuestro hijo es algo muy duro, yo les dije que me mataran a mí”, contó Valenzuela en su cuenta de TikTok.

“A toda la gente que se está burlando que Dios los bendiga, no se lo deseo a mi peor enemigo, hay gente que dice que es falso.

“Pero aquí nos amarraron, aquí hay una cámara rota, se robaron alrededor de $25 millones”, dijo mientras mostraba los cuartos de su vivienda, entre ellos donde duerme su pequeño hijo.

“Me amenazaron con tirarlo por la terraza, me amenazaron con cortarle un dedo, me amenazaron poniéndole una pistola en la cabeza, pero bendito Dios nos cuida y protege, esto no puede volver a pasar a ninguna familia”, sentenció.