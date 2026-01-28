Investiga FGR abogados por uso de documentos falsos contra IMSS

Un cateo en Monterrey se relaciona con una investigación federal por presuntas irregularidades en juicios laborales que habrían generado afectaciones al IMSS

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Nuevo León, obtuvo de un juez federal la autorización para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey, como parte de una carpeta de investigación relacionada con el delito de falsedad de declaraciones.

La diligencia forma parte de una investigación iniciada en julio de 2023 por el delito de uso de documento falso, derivada de una denuncia presentada por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que se alertó sobre presuntas irregularidades en diversos expedientes laborales.

Investigación por uso de documentos falsos

De acuerdo con la información oficial, el pasado 15 de diciembre fueron vinculados a proceso Fernando “N”, Gerardo “N” y David “N” por el delito de uso de documento falso. Las investigaciones señalan que, en su calidad de abogados, patronos y litigantes, presuntamente falsearon declaraciones como representantes de una asociación de asuntos legales.

Entre las conductas investigadas se encuentra la falsificación de firmas de actores en juicio, así como el uso de documentos apócrifos para acreditar relaciones laborales inexistentes, semanas cotizadas falsas y salarios inverosímiles, lo que habría generado un quebranto económico al IMSS en distintos expedientes tramitados ante autoridades laborales.

Aseguramiento de equipos y documentación

El operativo de cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Durante la diligencia, las autoridades aseguraron tres equipos de cómputo y diversa documentación relacionada con asuntos tramitados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial de la Federación.

Los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con la integración de los elementos probatorios necesarios para el desarrollo de la investigación.

Continuidad del proceso y presunción de inocencia

La FGR informó que, dentro del plazo fijado por el juez para la investigación complementaria, se analizarán los indicios recabados con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos que presuntamente constituyen delitos en materia federal.

La autoridad federal reiteró que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Llamado a la denuncia ciudadana

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República señaló que mantiene su compromiso con la investigación y persecución de los delitos federales, e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias de forma presencial o anónima durante las 24 horas de los 365 días del año, mediante el teléfono de denuncia 8181547400 ext. 187315 o en sus oficinas en Carretera Monterrey-Laredo km. 14.5 Colonia Nueva Castilla, Escobedo, NL.