Investiga Estado el origen de molestos olores en 5 municipios

La autoridad estatal confirmó que mantendrá coordinación con las instancias ambientales federales y municipales, además de continuar con patrullaje permanente

La molestia ciudadana y la incertidumbre por fuertes olores extraños movilizaron a las autoridades ambientales de Nuevo León, que hoy mantienen bajo la lupa a zonas industriales y municipios clave del área metropolitana.

El plan de acción de la División Ambiental se activó a partir de los folios recibidos mediante Protección Civil del Estado, el C5 Ambiental y la línea 070.

“La información recibida a través de la Dirección de Protección Civil del Estado, el C5 Ambiental y el 070 permitió ubicar reportes por olores atípicos en diversos municipios, principalmente Juárez, Guadalupe, Monterrey, García y Escobedo”, informaron las autoridades estatales.

Para ubicar el origen del fenómeno, los especialistas de la dependencia realizan un cruce de datos en tiempo real que contempla variables meteorológicas clave como la dirección y velocidad del viento, la altura de la capa de mezcla, la estabilidad atmosférica y las trayectorias de dispersión.

Estas condiciones, según explicaron las autoridades, influyen directamente en la acumulación y percepción de emisiones a distancia, especialmente durante horas nocturnas o lapsos de baja ventilación.

De acuerdo con la evidencia y los modelos técnicos recabados hasta el momento, la Secretaría informó que el origen de los olores se encuentra relacionado con procesos derivados de la refinación de hidrocarburos en instalaciones de jurisdicción federal.

No obstante, las evaluaciones continúan para descartar cualquier tipo de riesgo a la salud de la población.

La autoridad estatal confirmó que mantendrá la coordinación con las instancias ambientales federales y municipales, además de continuar con patrullajes permanentes en zonas industriales, vialidades y colonias afectadas.

También solicitó a la ciudadanía mantener sus reportes mediante los canales oficiales aportando ubicación exacta, horario y descripción del olor para nutrir la investigación en curso.