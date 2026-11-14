Invertirán US$500 millones en gas natural para Nuevo León

El mandatario destacó que el gas natural será clave para acompañar el crecimiento industrial, comercial y habitacional de la entidad

Nuevo León alcanzó los US$140 mil millones en inversión, cifra histórica que representa 11 veces más que lo registrado en el sexenio anterior, informó el gobernador Samuel García durante la Reunión Anual de Socios de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), donde se anunció una inversión de 500 millones de dólares para el sector.

El mandatario destacó que el gas natural será clave para acompañar el crecimiento industrial, comercial y habitacional de la entidad, particularmente ante el anuncio de 80,000 nuevas viviendas y la incorporación de unidades ecológicas al transporte público.

Por su parte, Alfredo Bejos Inclán, presidente de la AMGN, reconoció a Nuevo León como referente nacional en infraestructura energética y competitividad, y señaló que su modelo debe replicarse en otras entidades para impulsar el desarrollo económico y ampliar el acceso al gas natural.

Asimismo, reiteró la disposición del organismo para trabajar con el Gobierno estatal en nuevas inversiones, infraestructura y seguridad energética, durante un encuentro que reunió a los principales representantes de la industria del gas natural en México.