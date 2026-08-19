Invertirán $10,000 millones para frenar apagones en Nuevo León

El mandatario estatal aseguró que la empresa reconoció que en junio y julio hubo apagones muy delicados por el calor extremo derivado de la canícula

Después de los apagones que golpearon a Nuevo León durante junio y julio, que incluso terminaron afectando el suministro de agua, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno estatal proyectan una inversión conjunta de $10,000 millones para reforzar la infraestructura eléctrica de la entidad.

Tras una reunión privada con las autoridades federales, el gobernador Samuel García informó que la empresa reconoció que en el área metropolitana hubo apagones muy delicados por el calor extremo derivado de la canícula.

Por esta razón, la CFE invertirá $9,000 millones de pesos en diferentes proyectos, mientras que el Estado buscará aportar otros $1,000 millones de pesos para nueva infraestructura, entre ellas estaciones que permitan responder con mayor rapidez ante las fallas.

“Lo primero es el reconocimiento de que hubo apagones o cortes muy delicados en julio y pues estamos trabajando sobre eso para que sea una resolución permanente”, señaló. “El acuerdo que llegamos una inversión de $10,000 millones de pesos, son $2,100 millones en distribución; $6,100 millones transmisión, que es donde más se atora la red, y otros 1,000 millones del estado para comprar estaciones futuras sobretodo donde viene más crecimiento y más empresas”.

Para atender de forma inmediata la problemática, el mandatario estatal explicó que se invertirá en estaciones móviles y en pararrayos.

“Los cortes se dieron en las ciudades más longevas: Monterrey, San Nicolás, Apodaca”, señaló. Se está proponiendo comprar estaciones móviles para que entonces conforme a la necesidad podamos movernos más rápido y arreglar el corte en lugar de días, en horas”. “Nos mostraron que el tema climatológico afecta gravemente la red porque hubo tormentas y rayos, y los árboles caídos generaron muchísimas broncas en la red se propuso comprar pararrayos y ponerlos cerca de las estaciones principales”.

El pasado 24 de junio, El Horizonte publicó que, a diferencia de años anteriores, los apagones no se resolvieron en uno o dos días, sino que en algunos casos se prolongaron hasta seis días. Según especialistas, ello evidenció un sistema operado cerca de su límite.

El 19 de julio, el consumo alcanzó el 97% de la capacidad instalada y, de acuerdo con el Clúster Energético de Nuevo León, la infraestructura no ha recibido las inversiones suficientes para ampliar su capacidad.

García dijo que, para la inversión, la CFE les está requiriendo esta semana un Plan Urgente para que durante agosto y septiembre los picos de calor no generen más apagones y un plan de corto plazo para que el siguiente verano no se repita este problema.

“Los cinco proyectos top que son alrededor de 5 mil millones de pesos, nos dijeron que uno está al 95 (por ciento), otro al 90, es decir que, de cinco proyectos grandotes, que abarcan 7 mil millones cuatro los terminan en noviembre y diciembre y eso debe notarse en una gran mejora”, explicó. “Les dije que más que un tema de prisa, lo que si urge resolver son los apagones de agosto, eso sí urgente, luego ya no hay prisa porque no hay bronca de picos (de calor) y veremos con la industria que más necesidades hay para hacerlos.

Sobre los problemas de abasto de agua que se han dado en el municipio de García, el gobernador señaló que están relacionados con los cortes de energía y descartó que sea por una escasez.

Adelantó que también contemplan subestaciones móviles para ayudar a Agua y Drenaje de Monterrey con el problema de corte de agua y luz en García.

“Los anillos que distribuyen el agua no tienen una circulación total esta interrumpida de Juárez a García, está de subida”, explicó. “Le decíamos a CFE que Agua y Drenaje paga 200 millones de pesos al mes de luz, porque todo el sistema es de bombeo, entonces un corte en cualquiera de los municipios de la red, un corte en Pesquería, en Juárez, en Monterrey, en Apodaca, en San Nicolás y en Escobedo que duré más de una hora, vacía todos los tanques de García y luego para rellenar todos los tanques te tardas 48 horas, lo que le quiero decir a la población de García el problema no es de agua”.

En la reunión estuvo presente Gabriela Aparicio Rangel, directora de planeaciones de CFE; Gustavo García, responsable del servicio público de distribución de energía eléctrica de la CFE; y Gilberto Valencia Félix, subdirector de distribución de CFE.