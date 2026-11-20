El proyecto contempla 500 empleos directos y 600 indirectos, vinculados con la construcción, operación y llegada de empresas a complejos industriales

Con una inversión superior a los $206 millones de dólares, la desarrolladora Miller Parks construirá dos parques industriales en Nuevo León, proyectos que generarán 1,100 empleos entre directos e indirectos en Apodaca y Salinas Victoria.

El gobernador Samuel García anunció la inversión en Salinas Victoria, donde destacó que este proyecto contribuye al crecimiento de la infraestructura industrial y a la atracción de nuevas empresas al estado.

"Es para mí un hito esta inversión porque con estos $206 millones de dólares. Llegamos a $140 billones de inversión extranjera, que para nosotros es clave, ha sido el gran detonador de Nuevo León", apuntó el mandatario estatal.

"En Nuevo León hay más de 140 parques listos para recibir la inversión, y más de 43 en construcción, es decir, en un año va a haber 200 parques que ya tienen permiso municipal".

Distribuirán inversión entre Apodaca y Salinas Victoria

De acuerdo con Carlos Mizrahi, director ejecutivo de Miller Parks, del monto total, $172.4 millones de dólares se destinarán al desarrollo de un parque industrial en Salinas Victoria, mientras que los $34.4 millones restantes se invertirán en otro complejo en Apodaca.

El directivo detalló que ambos proyectos generarán 500 empleos directos y 600 indirectos, tanto durante la construcción y operación de los parques como por la llegada de nuevas compañías.

"Una inversión que va a generar 1,100 empleos, 500 directos, 600 indirectos, entre la construcción, la operación de los parques y las empresas que lleguen a trabajar en ellos", explicó.

Destacan inversión extranjera en Nuevo León

Durante el anuncio, García aseguró que con esta inversión Nuevo León alcanzó los $140,000 millones de dólares en inversión extranjera acumulada, cifra que, dijo, refleja el dinamismo económico de la entidad y su participación en el fenómeno del nearshoring.

El gobernador también destacó que actualmente existen más de 140 parques industriales listos para recibir inversiones y otros 43 en construcción, por lo que estimó que en un año la entidad contará con alrededor de 200 desarrollos de este tipo.

Por su parte, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, reiteró la disposición de su administración para trabajar coordinadamente con el Estado y facilitar los trámites a las empresas interesadas en instalarse en el municipio.

Miller Parks se especializa en el desarrollo de infraestructura industrial, logística y comercial para empresas nacionales e internacionales, mediante proyectos adaptados a sus necesidades operativas.