Invertirá Lego 400 mdd en Nuevo León; creará 1,300 empleos

El proyecto de inversión se extenderá hasta 2029 y generará más de 1,300 nuevos empleos, anunció este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard

La Secretaría de Economía anunció este jueves el arranque de la producción de mercancía de la empresa Lego en Nuevo León hasta el 2029, con una inversión de $400 millones de dólares que generará alrededor de 1,300 nuevos empleos "bien pagados".

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Marcelo Ebrard destacó la competencia de México frente a otros países con esta inyección económica, la cual forma parte del Plan México.

"Esta inversión por 400 millones de dólares es fruto de un proceso muy largo en el que se tenía que determinar dónde se hacía esta inversión, es decir, estamos compitiendo con varios países y Nancy (Sánchez Moya) y su equipo lograron que México sea la sede".

Por su parte, la directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, Nancy Sánchez Moya, detalló que esta inversión de aproximadamente $8,600 millones de pesos se aplicará en la construcción de un nuevo edificio de empaque, así como de un almacén automatizado de alta capacidad para fortalecer las cadenas productivas de logística y manufactura.

"Este nuevo proyecto incorpora 62,000 metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología de punta y, como lo mencionó el secretario, vamos a crear más de 1,300 nuevos empleados de calidad", explicó.

Afirmó que la empresa se dedica a brindar experiencias de juego, debido a que se cuenta con una demanda de más del 90% a nivel nacional desde el inicio de sus operaciones en 2008, por lo que se prevé un crecimiento de aproximadamente del 30% con la incorporación de empresas que forman parte de las cadenas de producción.

Esto refleja la fortaleza que hemos encontrado en Nuevo León: LEGO

Sánchez Moya afirmó que esta expansión corresponde al Grupo LEGO a nivel global, así como a la necesidad de ampliar las capacidades para atender la demanda de sus productos en todo el mundo.

Resaltó que esta financiación representa oportunidades de crecimiento y desarrollo para las familias de la entidad, por lo que agradeció el apoyo brindado tanto por el Gobierno Federal como el Gobierno Estatal, así como a los socios estratégicos por impulsar el desarrollo industrial.

"Esto refleja la fortaleza que hemos encontrado en Nuevo León. Casi dos décadas hemos encontrado talento calificado, una sólida infraestructura logística y un ecosistema manufacturero de clase mundial. Estamos convencidos de que las personas son el motor de nuestro crecimiento, por esto esta inversión es más que un edificio de almacén y un almacén".

También señaló que esta inversión se retribuye al talento encontrado para crecer cada día, debido a que México cuenta con la planta más grande del mundo.

Cualquier actividad relacionada con el desarrollo cognitivo es importantísima: Sheinbaum

Ante este anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum apoyó la inversión de Grupo LEGO en Nuevo León, debido a que afirmó que cualquier actividad relacionada con el desarrollo de los niños en México es realmente importante, por lo que destacó la restricción de celulares en las escuelas para combatir la adicción a las tecnologías.

"Cualquier actividad que tenga que ver con el desarrollo psicomotor de los niños y el desarrollo cognitivo es importantísima. Esta decisión que tomó todo el país, porque fueron los 32 secretarios de Educación de todo el país, de restringir el uso de celulares en las escuelas, es un avance para evitar la adicción a las tabletas, a los teléfonos. Y eso tiene que ir acompañado necesariamente de impulsar otro tipo de a ctividades.

Por ello, la directora de Grupo LEGO reafirmó lo dicho por la mandataria federal al destacar que, a pesar de ser un producto de alto costo, no son de un solo uso y pueden ser utilizados por varias generaciones ante los estándares de calidad.