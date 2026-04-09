Invertirá KIA $600 mdd en NL para expandir operaciones

El proyecto contempla una expansión de capacidad productiva e instalación de una nueva línea de producción, vinculada al posible ensamblaje de un nuevo vehículo

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La armadora de autos KIA y su red de proveedores anunciaron una inversión de $600 millones de dólares en Nuevo León para ampliar sus operaciones en la planta de Pesquería.

Esto ocurrió en el arranque de la gira por Corea del Sur del gobernador nuevoleonés, Samuel García Sepúlveda, dentro de su agenda por Asia.

El proyecto contempla una expansión de capacidad productiva y la instalación de una nueva línea de producción, vinculada al posible ensamblaje de un nuevo vehículo en el estado.

En entrevista con El Horizonte, García Sepúlveda dijo que los coreanos “están muy contentos”; por eso van a agregarle más líneas de producción a su planta del municipio de Pesquería.

“Es una inversión muy importante para Nuevo León de $600 millones de dólares en todo esto que viene de materia sostenible, sustentable".

“Están ellos, pues, muy contentos en Nuevo León; ya llevan 10 años, llevan 3 billones de dólares y ahora viene esta nueva inversión".

“Nos decía el presidente que van enfocadas en nuevas líneas de autos eléctricos, en paneles solares, en plantas, tratadoras de agua".

“El presidente nos hablaba de nuevas líneas de autos eléctricos, de paneles solares y de plantas tratadoras de agua".

“Para Nuevo León, esto es más inversión y proyectos sostenibles”, dijo el mandatario en entrevista para El Horizonte desde el corporativo de KIA.

El anuncio se realizó en una reunión entre directivos de la compañía y autoridades estatales en Seúl, como parte de la agenda enfocada en inversión y manufactura.

Como parte de esta nueva fase, la automotriz prevé la generación de al menos 300 empleos directos en su etapa inicial.

García Sepúlveda señaló que la empresa mantiene una presencia consolidada en la entidad y que esta nueva inversión se suma a una relación de largo plazo.

La planta de KIA en Pesquería, inaugurada en 2016, es la única de la armadora en América Latina y una de las inversiones industriales más relevantes que ha recibido el estado en la última década.

Actualmente, la instalación cuenta con una capacidad de producción cercana a 300,000 vehículos al año y genera alrededor de 5,000 empleos directos.

En sus líneas de producción se ensamblan modelos como el K3 y el K4, destinados principalmente a mercados de exportación.

El gobernador destacó además el impacto regional de la armadora en la zona metropolitana.

“Es una armadora clave para Nuevo León. Ha detonado el crecimiento en municipios como Pesquería, Apodaca y toda la zona del aeropuerto”, señaló.

El anuncio marca el inicio de la agenda en Corea del Sur, donde la comitiva estatal continuará con reuniones con empresas del sector automotriz y manufacturero.