Inversión captada por NL es 6 veces su presupuesto; va por la lA

"Se busca que haya más inversión europea... Los estímulos fiscales a la inversión extranjera serán para las empresas que laboren con la inteligencia artificial. Nuevo León va a iniciar un quinceavo clóster que va a tener sede en el PIIT (Parque de Investigación e Innovación Tecnológica) y en el distrito de Innovación del TEC; este clóster se va a dedicar a que Nuevo León se convierta en un HUB de inteligencia artificial", prometió.



"Y queremos que venga no cualquier empresa. No queremos ser maquila. Nuevo León no es maquila de nadie", declaró.