Invade 'tienda' banqueta en fraccionamiento de Guadalupe

Vecinos aseguran que desde hace más de un año una construcción invade la banqueta, obligando a las personas a bajar a la calle para seguir su camino

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Lo que debería ser un paso seguro para peatones se ha convertido en un punto de riesgo para decenas de familias que diariamente transitan por la avenida La Luz, en su cruce con Ruiz Cortines, en el fraccionamiento América Obrera, en Guadalupe.

Vecinos aseguran que desde hace más de un año una construcción invade prácticamente toda la banqueta, obligando a las personas a caminar sobre la carpeta asfáltica para poder continuar su camino.

En el lugar se observa una plataforma de concreto con azulejo que se extiende desde la fachada de una vivienda hasta el borde de la calle. De acuerdo con habitantes del sector, el espacio presuntamente funciona como una pequeña tienda atendida por una vecina.

Aunque cuenta con un timbre, no existe un letrero que identifique el negocio. Además, alrededor permanecen materiales de construcción, una reja metálica, tablones y otros objetos que reducen aún más el paso peatonal.

Los vecinos afirman que la situación afecta especialmente a las familias que todos los días llevan a sus hijos al jardín de niños ubicado sobre la misma calle, así como a quienes acuden al Deportivo León, localizado a un costado.

Niños, adultos mayores y personas con discapacidad deben bajar de la banqueta y caminar sobre la avenida para rodear el obstáculo, exponiéndose al paso constante de vehículos y al riesgo de ser atropellados.

Ante esta situación, habitantes del fraccionamiento América Obrera hicieron un llamado a las autoridades municipales para que inspeccionen el sitio y se arregle el espacio destinado a los peatones, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro para todos quienes diariamente recorren esta zona de Guadalupe.