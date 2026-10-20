Invade obra inconclusa carriles en avenida Ruiz Cortines

Conductores señalaron que la estructura representa un riesgo para quienes circulan por la zona, además de entorpecer el tránsito

Automovilistas denunciaron una obra inconclusa que invade parcialmente los carriles de la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con la calle Jordán, a la altura de la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

Los conductores señalaron que la estructura representa un riesgo para quienes circulan por la zona, además de entorpecer el tránsito en una vialidad de alta circulación.

Aseguraron que han realizado múltiples reportes para solicitar la atención de las autoridades; sin embargo, la situación continúa sin resolverse, por lo que reiteraron el llamado a las dependencias correspondientes para que intervengan.

Ante esta situación, pidieron atender el problema y concluir los trabajos para evitar accidentes y afectaciones a la movilidad.