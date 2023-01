Invade el delito hasta donde más duele... en los hogares

Reporta Fiscalía de Nuevo León alza en robos a casa, negocio y persona; urgen expertos a implementar medidas de prevención

Por: Andrea Rodríguez

Enero 17, 2023, 13:32

Durante el 2022, los regios sufrieron con mayor intensidad los embates de la delincuencia, pues casi todos los delitos aumentaron, aunque lo más notorio es el alza de los delitos patrimoniales, o robos, que primordialmente le toca prevenir y atacar a los municipios.



En algunas modalidades, el incremento superó el 60%, como es el caso de robo a vivienda, que creció 63%; el de robo a negocio tuvo un incremento de 25%; el de persona 21% y el robo simple en 3%, según cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León .



Al respecto, expertos en seguridad dijeron que esto ocurre, porque los municipios están anclados en estrategia de reaccionar en lugar de prevenir, además de que no han terminado de hacer sinergia con la comunidad.



Ileana Camiro, experta en seguridad municipal y fundadora del Programa Vecinos Vigilantes, que es un modelo de seguridad de colaboración comunitaria, indicó que es a los municipios a los que les toca prevenir los delitos patrimoniales como los robos.Al estado, abundó, le toca reforzar esa tarea, pues las policías como Fuerza Civil son para combatir delitos de alto impacto.



“Hoy por hoy las estrategias se han enfocado más a la reacción o a la prevención, no sé está trabajando en la prevención, ahí se origina mucho el incremento de estas cifras.



“A los municipios les toca accionar y al estado, en este caso de los delitos del fuero común, ahora sí que nada más reforzar en dado caso que el municipio, por ejemplo rurales, que no tengan el mismo número de municipios y tenga que ser apoyados por el estado”, señaló Camiro.



De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León (FGJNL) publicadas recientemente, el robo a casa habitación pasó de 2,597, en el 2021 a 4,245 en el 2022, lo que es un aumento de 63 por ciento. La segunda modalidad que más aumentó es el robo a negocio en un 25%, pues en el 2021 se denunciaron 1,413 casos y en todo el 2022 fueron 1,760 casos.



En tanto, robo a persona pasó de 1,692 en el 2021 a 2,042 casos en todo el año pasado, lo que equivale a un incremento de 21 por ciento. El robo simple aumentó 3% al pasar de 4,238 a 4,383 de un año a otro.



Si acaso, el único que bajó fue el robo de autos al pasar de 3,779 en el 2021 a 3,632 en el 2022, por lo que es de 4% la reducción.



Camiro señaló que a los gobiernos municipales les falta desarrollar programa de prevención en lugar de sólo estar reaccionando cuando ya se cometió el delito.





Con información de elhorizonte.mx