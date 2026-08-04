Inundación golpea nuevamente a parroquia de San Nicolás

La parroquia Santo Domingo de Guzmán continúa con labores de limpieza tras las lluvias del domingo. Personal del templo pide ampliar la infraestructura pluvial.

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La parroquia Santo Domingo de Guzmán, ubicada sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga #1605, en San Nicolás de los Garza, continúa mostrando las secuelas que dejaron las intensas lluvias registradas este domingo. Aunque el agua ya fue retirada, en el interior aún permanecen restos de lodo, humedad y Biblias empapadas.

Durante la tormenta, el agua ingresó al inmueble y cubrió gran parte del templo. La propia parroquia documentó la emergencia mediante una transmisión en vivo, en la que se observó a voluntarios y personal trabajando con escobas, cubetas y otras herramientas para sacar el agua.

Este lunes las labores de limpieza continúan. Además de retirar el lodo y recuperar el mobiliario, será necesario inspeccionar el sistema eléctrico y las condiciones generales del edificio antes de reanudar por completo las actividades religiosas, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.

Personal de la parroquia señala que esta no es la primera ocasión en que el templo resulta afectado por inundaciones durante lluvias intensas. Aseguran que el problema se repite cada vez que se presentan precipitaciones de gran intensidad.

De acuerdo con los responsables del templo, la alcantarilla ubicada sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga es insuficiente para desfogar el agua, por lo que hicieron un llamado al municipio para ampliar la infraestructura pluvial mediante la instalación de más alcantarillas o de mayor capacidad, con el objetivo de evitar que esta situación vuelva a repetirse.