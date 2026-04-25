Intervienen bodega en Santa Catarina tras desaparición de hombre

La movilización se concentró en un inmueble ubicado sobre la calle Industrial del Obispo, en su cruce con la avenida Pamplona, dentro del sector El Obispo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un fuerte despliegue de autoridades se registró durante la noche de este jueves en el municipio de Santa Catarina, donde personal investigador realizó la intervención de una bodega en seguimiento a la desaparición de un hombre.

La movilización se concentró en un inmueble ubicado sobre la calle Industrial del Obispo, en su cruce con la avenida Pamplona, dentro del sector El Obispo, donde agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas llevaron a cabo diligencias ministeriales.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la intervención habría derivado de la detención reciente de un hombre, quien presuntamente durante entrevistas con las autoridades señaló esa ubicación como un posible punto donde una persona habría sido privada ilegalmente de la libertad.

Durante varias horas, peritos y agentes especializados revisaron el interior del inmueble en busca de indicios que permitan establecer el paradero de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

En el sitio también participaron binomios caninos de la Fiscalía de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, así como elementos del Ejército Mexicano, quienes brindaron apoyo en el perímetro mientras se desarrollaban las labores de inspección.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades continuaban con las investigaciones correspondientes y no se había informado sobre personas localizadas o nuevas detenciones relacionadas con el caso.