Intervendrán La Pastora para que sea parque ecológico

Zona que comprende el área de La Pastora tendrá una vocación ecológico, cuyo proyecto será presentado el mes de mayo por las autoridades estatales

Por: Rosalinda Tovar

Abril 04, 2023, 8:38

Contrario a lo que se especula, el presidente del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, dijo que se hará una intervención en el parque La Pastora, como se anunció el año pasado.

En entrevista, Bichara afirmó que será en mayo cuando se presente el proyecto de lo que será un parque ecológico, y las personas que se han manifestado preocupadas, verán que será una obra, emblema del país.

“Se va a hacer una intervención para hacer un Parque en este polígono o esta área que es propia del estado de Nuevo León y no nada más es La Pastora; es La Pastora, lo que antes era el parque de diversiones y el Parque La Silla, eso ya lo anunció el gobernador ahí también lo anunció”, expresó el presidente del Consejo de Administración de Fundidora.

Abundó que el proyecto no se limita a ser una construcción que se relacione con el Mundial, como algunas personas plantean, sino que será un espacio pensado para las futuras generaciones.

“La idea es dejar un Macroparque en esa área, que es, de Nuevo León.

“Ahora, el parque va a ser ecológico, va a ser de vocación ecológica, no es un parque de diversiones, no es un parque temático, no es un parque de toboganes, es un parque que aprovecha el agua del Río La Silla para conformar su ecosistema”, añadió.