Interpone Mauricio dos denuncias contra Lorenia Canavati

Mauricio Fernández interpuso dos denuncias en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano al municipio de San Pedro, Lorenia Canavati, por difamación y calumnias en el ámbito penal y electoral.



Tras las declaraciones de Canavati de supuestos nexos entre el candidato del PAN con el crimen organizado durante sus administraciones pasadas Fernández acudió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León y a la Fiscalía General de Justicia del Estado para levantar las querellas.



En entrevista con INFO7, el candidato del PAN señaló que a pesar de que las denuncias las puso este lunes, prefirió esperar que pasara el segundo debate de aspirantes a la alcaldía sampetrina para hacerlas públicas.



“Son dos denuncias, una es por el ámbito electoral y el otro es por el ámbito de justicia, una es penal por difamación, las dos son por difamación, pero una en el ámbito de justicia y otra en el ámbito electoral”.



“Las procesé ayer y las ratifiqué ayer mismo, pero con tanto mitote del debate que tuvimos, preferí esperarme hasta hoy para yo hacerlas públicas”, comentó el panista.



El aspirante a su cuarto periodo al mando del ayuntamiento de San Pedro expresó su molestia por las acusaciones de Lorenia, además, aseguró que no va a desistir en las denuncias y usará toda la fuerza legal que tenga disponible para llegar hasta la última instancia.



“Yo también tengo familia y tengo gente que aprecia lo que estoy haciendo, no es posible que me haga una descalificación de ese tamaño sin pruebas, sin nada, algo que pasó hace 16 años cuando yo no tengo ninguna investigación de nada”.



“Ahora que se atenga a las consecuencias, porque le voy a meter todos los abogados que pueda y ojalá acabe en la cárcel por desubicada”.



En las denuncias, Mauricio pide que se suspendan las cuentas de la candidata donde aparezcan estos materiales, mismos que están siendo promocionados con inversión en redes sociales entre la sociedad por la campaña de la emecista.

