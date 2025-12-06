Intento de robo genera movilización al norte de Monterrey

Pese a las denuncias de residentes de la colonia Constituyentes del 57 sobre posibles disparos, las autoridades descartaron este hecho

Un operativo de búsqueda se desplegó la madrugada de este viernes en la zona norte de Monterrey, luego de que vecinos reportaran la presencia de varios hombres que presuntamente intentaron ingresar a robar a un domicilio ubicado en el sector Ferrocarrilera.

Los hechos ocurrieron al filo de las 02:00 horas, cuando se informó en las líneas de emergencia que un grupo de hombres, portando armas cortas y largas, se encontraba reunido en un parque cercano al cruce de Lilias y Fidel Velázquez. Según vecinos, minutos después, los sujetos abordaron una camioneta Suburban en color negro y se retiraron con rumbo hacia San Nicolás.

En paralelo, dos hombres fueron vistos corriendo hacia la colonia Constituyentes del 57. Habitantes señalaron haber escuchado posibles detonaciones; sin embargo, tras una inspección en el área, las autoridades no localizaron indicios balísticos, por lo que se descartó que se hubieran efectuado disparos.

Durante la movilización, una mujer presentó una crisis nerviosa al asustarse por el movimiento policiaco y las versiones que circulaban entre los vecinos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención en el sitio, sin requerir traslado.

El operativo finalizó sin personas detenidas, mientras se revisan cámaras del sector para esclarecer lo ocurrido y determinar la naturaleza del reporte.