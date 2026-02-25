Intento de robo en Escobedo termina con una detención

El sospechoso fue sorprendido en el Libramiento Noreste cuando bajaba el electrodoméstico; también le aseguraron presunta droga y dinero en efectivo

Un hombre fue detenido luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba apoderarse de un refrigerador que era transportado por un tractocamión, en hechos registrados sobre la carretera Libramiento Noreste, a la altura del kilómetro 33, en el municipio de General Escobedo.

De acuerdo con la información , un conductor solicitó apoyo tras señalar que estaba siendo víctima de un robo con violencia, lo que permitió que elementos que patrullaban la zona ubicaran al sospechoso en el momento en que trataba de bajar el electrodoméstico del tráiler para cargarlo en una camioneta Jeep Compass.

El individuo se identificó como Ángel “N”, de 26 años, y al ser revisado se le aseguraron diversas dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal, además de dinero en efectivo y objetos comúnmente utilizados para el pesaje de este tipo de sustancias.

El hombre fue asegurado por elementos de Fuerza Civil y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.