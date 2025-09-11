Intento de rescate termina en tragedia en La Estanzuela

Una mujer de la tercera edad desapareció después de que cayera en un río; un hombre murió al intentar rescatarla en La Estanzuela

Una decisión desencadenó una tragedia en la colonia La Estanzuela, al sur de Monterrey, cuando una mujer de la tercera edad desapareció en la corriente que se formó sobre la avenida Antiguo Camino a la Villa de Santiago después de regresar a su vehículo por su celular. En el mismo hecho, un hombre perdió la vida al intentar salvarla.

La emergencia se registró la noche del miércoles, alrededor de las 19:20 horas, cuando autoridades municipales habían cerrado el paso en el cruce con Paseo de la Hacienda debido al incremento del caudal. Sin embargo, automovilistas se aventuraron a intentar cruzar, lo que derivó en que varios vehículos quedaran en riesgo de ser arrastrados.

De acuerdo con testigos, los ocupantes de dos automóviles lograron ponerse a salvo. No obstante, una mujer identificada extraoficialmente como Martha Ortiz, de 72 años, regresó a su Honda Accord blanco con la intención de recuperar su teléfono móvil.

Un joven que había intentado ayudarla, identificado como Wualverto Israel , de 32 años, explicó que la mujer insistió en reiteradas ocasiones en volver al cauce únicamente para recuperar el celular.

Tras regresar , la fuerza del agua la sorprendió y la arrastró río abajo sin que nadie pudiera alcanzarla.

Al presenciar la escena, Guillermo Martínez Santana, de 40 años, decidió arriesgar su vida para auxiliarla. Se sujetó con una manguera de plástico e ingresó al cauce, pero la corriente lo superó y terminó atrapado en el canal. Dónde horas después fue localizado sin vida.

Hasta ahora, Martha Ortiz continúa desaparecida. Vestía blusa roja y pantalón de mezclilla azul, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene cabello castaño y tez clara.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado, junto con brigadistas de Guadalupe, mantienen un operativo de búsqueda a lo largo del río La Silla con la esperanza de localizarla.