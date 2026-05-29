Intento de rebase termina en volcadura en Apodaca

El percance se registró en el cruce de las calles Humberto Ramos y Primero de Mayo, colonia La Teresita en Apodaca, donde participaron dos vehículos.

Un accidente vial tipo lateral con volcadura movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este martes en la colonia La Teresita en el municipio de Apodaca.

El percance se registró en el cruce de las calles Humberto Ramos y Primero de Mayo, donde participaron dos vehículos, el incidente fue capturado por una "dashcam" de un vehículo que estaba justo detrás de ambos.

En el vídeo se aprecia como el auto Seta Cordoba Azul intentó arrebasar por el carril de alta velocidad a un BYD Dolphin Gris, provocando el contacto entre ambos y que el auto azul termine volcandose.

Paramédicos particulares acudieron al sitio para valorar al conductor del vehículo que terminó volcado, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Además de los daños en ambos automóviles, la volcadura dejó afectaciones en la carpeta asfáltica, con un rayón de aproximadamente cuatro metros sobre la vialidad.