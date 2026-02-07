Intentan vecinos sofocar incendio a cubetazos en Guadalupe

Minutos más tarde, al sitio acudieron elementos municipales para apoyar en el control del siniestro y evitar mayores riesgos en la zona.

La tarde de este viernes, un incendio de maleza encendió las alertas entre vecinos de la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, luego de que las llamas se propagaran rápidamente entre hierba seca y basura acumulada en el área.

Ante el riesgo de que el fuego se extendiera, algunos habitantes de la colonia Valle Hermoso se acercaron con cubetas de agua para intentar sofocar el incendio de manera improvisada, mientras se solicitaba el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, no se reportan personas lesionadas y hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.