Intentan robar y salen heridos tras disparar contra Fuerza Civil

Una unidad de Fuerza Civil se percató del robo, los sospechosos intentaron escapar, iniciándose una breve persecución por calles de la colonia San Bernabé.

Dos hombres que presuntamente intentaron despojar de sus pertenencias y de un vehículo a un par de jóvenes protagonizaron una persecución y un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil durante la madrugada de este viernes en la colonia San Bernabé, en Monterrey, dejando como saldo a uno de los presuntos asaltantes lesionado por impacto de bala.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas en el cruce de las calles Cebollas y De la Huerta, donde, de acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes se encontraban a bordo de un Chevrolet Aveo cuando fueron interceptados por dos hombres que viajaban en un automóvil MG blanco.

Según testimonios recabados en el sitio, los presuntos delincuentes se acercaron a la ventanilla del vehículo y amagaron a las víctimas con dispararles para despojarlos de sus pertenencias e incluso del automóvil.

En ese momento, una unidad de Fuerza Civil que patrullaba cerca del sector se percató de la situación, por lo que los sospechosos intentaron escapar, iniciándose una breve persecución por calles de la colonia San Bernabé.

La movilización culminó unas cuadras más adelante, sobre la calle Ciruela, donde uno de los presuntos agresores habría realizado detonaciones de arma de fuego contra los oficiales estatales, quienes repelieron la agresión.

Tras el intercambio de disparos, uno de los hombres resultó lesionado con al menos un impacto de bala, mientras que su cómplice logró escapar del sitio antes de ser detenido.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al herido y posteriormente lo trasladaron bajo custodia al Hospital Universitario, donde permaneció vigilado por elementos estatales mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La zona permaneció acordonada por varias horas mientras personal de Servicios Periciales realizaba las indagatorias y el levantamiento de evidencias balísticas.